بالفيديو - أشهر فرقة موسيقيّة تُحقّق حلم شاب على الكرسي المتحرّك

قدّمت فرقة "كولدبلاي" البريطانية عرضاً مميّزاً برفقة معجبٍ على الكرسي المتحرّك خلال حفلٍ أحيّته في العاصمة الإيرلندية دبلن نهاية الأسبوع الماضي.
وفي مقابلة له مع BBC News،
شرح المعجب "روب" كيف جرى الأمر خلال حفل الفرقة ضمن جولتها الموسيقيّة "A Head Full Of Dreams". وقال المعجب "تعثّر رجل ووقع مباشرة علي عن طريق الخطأ، ومن شدّة شعوره بالذنب قام بمساعدةٍ من أصدقائه برفع الكرسي عالياً كي أشاهد الحفل بشكلٍ أفضل".
وأضاف روب أنّ المغني الرئيسي في الفرفة "كريس مارتن" دعاه للانضمام إلى الفرقة على المسرح. وساعد مارتن الشاب للصعود بكرسيه على المسرح قبل أن يعطيه آله الهارمونيكا ويؤديان سوياً أغنية مرتجلة عن دبلن.
ونشرت الصفحة الرسمية لفرقة "كولدبلاي" مقطعاً من الأداء على فيسبوك مع تعليق "مشاهد مذهلة في دبلن هذا المساء".
وهذه ليست المرّة التي تُحقّق فيها فرقة "كولدبلاي" حلم أحد المعجبين، فالشهر الفائت، دعا أعضاء الفرقة شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً خلال حفلٍ أحيته في ميونيخ كان يحمل بيده يافطة كُتب عليها"هل بإمكاني عزف أغنية Everglow لك؟"