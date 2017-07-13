MBC تكشف حقيقة أسماء نجوم لجنة The Voice الجديدة

بعد تداول الكثير من أسماء النجوم على أنهم سيكونوا ضمن لجنة تحكيم برنامج The Voice بموسمه الجديد، تساءل كثيرون عن صحّة الأخبار المتداولة.
في التفاصيل، كشفت مجموعة "MBC" على لسان المتحدّث الرسمي بإسمها مازن حايك إن مسألة إعلان أسماء النجوم-أعضاء لجان التحكيم والمدرّبين في برنامج The Voice هي حصراً في عهدة MBC، وتبقى رهن اتمام التفاصيل التعاقدية والاجرائية.
وأكد المتحدّث الرسمي بإسم مجموعة "MBC" أن معظم ما يتم تداوله بشأن أسماء النجوم هو تكهنات وتحليلات مبنية على اخبار غير مؤكّدة أو غير دقيقة.
وأردف مازن حايك "نؤكّد بأن الصورة لم تكتمل بعد، وسنُعلن رسمياً عن التفاصيل المتعلقة بالتبديلات والتغييرات في تلك البرامج الرائدة، في حينه".