كيف علّقت نادين نجيم على فيديو كليب "عكس اللي شايفينها"؟

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ما في شي بعبر عن عمق كلمات هل أغنية قد حياة داني بسترس اجمل كليب وأجمل اخراج واحلى احساس وقصة رائعة وخَيار موفق 😭 #عكس_اللي_شايفينها — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) July 12, 2017

بعشق غنية أليسا #عكس_الي_شايفنها وناطرة الڤيديو كليب على ناااااااررررررررر — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) July 11, 2017

غردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي على توتير معلقة على فيديو كليب أغنية "عكس اللي شايفينها" الذي أطلقته مؤخراً النجمة إليسا.وقد جاء في تغريدة نادين "ما في شي بعبر عن عمق كلمات هل أغنية قد حياة داني بسترس اجمل كليب وأجمل اخراج واحلى احساس وقصة رائعة وخَيار موفق #عكس_اللي_شايفينها."واللافت أنّ التغريدة نالت آلاف الإعجاب كما أعيد نشرها أكثر من 400 مرّة.يُذكر أنّ نادين كانت قد نشرت قبل يوم من إطلاق الفيديو كليب تغريدة "بعشق غنية أليسا #عكس_الي_شايفنها وناطرة الفيديو كليب على نار."إليكم ما نشرته نادين: