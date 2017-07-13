بالصورة - أين اختفى صليب نجوى كرم؟

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اعتذرت مجلّة "سيدتي" عبر حسابها الرسمي على انستغرام بعدما نشرت صورة لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تظهر فيها وكأنه تمّ إزالة قلادة الصليب من عنقها.وأوضحت مجلّة "سيدتي" عبر انستغرام "نُشرت صورة للفنانة نجوى كرم باجتهادٍ من زميل عمل عليها فوتوشوب، سيدتي تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود وتؤكّد احترامها للتنوّع والتعايش في مجتمعاتنا شاكرين كلّ من نبهنا إليه".وكانت مجلّة "سيدتي" قد نشرت تقريراً عن كرم تحدّثت فيه عن الاستقبال الحافل لها في حديقة "بلان ناتور" في المنصورية احتفالاً بألبومها الجديد "مني إليك" يوم 7 تموز الماضي.