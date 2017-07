بالصورة - أين اختفى صليب نجوى كرم؟

‏نشرت صور للفنانة ⁧‫#نجوى_كرم‬⁩ باجتهاد من زميل عمل عليها فوتوشوب. #سيدتي تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود وتؤكد احترامها للتنوع والتعايش في مجتمعاتنا شاكرين كل من نبهنا إليه @najwakaram

