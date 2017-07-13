أخبار فنية
13 تموز 2017
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بالصور - قبل النجومية في مسلسل "صراع العروش" لن تصدّقوا كيف كان الممثل جايسون موموا!

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بالصور - قبل النجومية في مسلسل &quot;صراع العروش&quot; لن تصدّقوا كيف كان الممثل جايسون موموا!
قبل دوره الكبير الذي أطلقه نحو عالم النجومية في المسلسل الشهير "صراع العروش" أو "Game Of Thrones" حيث جسّد دور الرجل المخيف "خال دروغو"، بدأ الممثل الأميركي جايسون موموا حياته المهنيّة كعارض أزياء.

وحصل النجم الأميركي في العام 1990 (يبلغ من العمر اليوم 37 عاماً) على لقب عارض أزياء العام في هاواي بعدما اكتشفه مُصمّم الأزياء العالمي تاكيو كوباياشي والذي شجّعه على خوض مهنة عرض الأزياء.
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بعدها، نال جايسون دوراً تمثلياً في مسلسل "Baywatch Hawaii" حين كان لا يزال في الـ 19 من عمره. لكنّ صوره القديمة تجعل جميع المعجبين يُواجهون صعوبة في التعرّف عليه بعدما تغيّر مظهره كثيراً بخاصةٍ جسده المفتول العضلات.

إليكم مجموعة من أجمل صوره القديمة
 
حين كان في الـ 19 من عمره في مسلسل "Baywatch Hawaii"
 
 
 عمل كعارض أزياء في العام 1999
 
 أمضى السنوات اللاحقة في لوس أنجلوس لتحقيق حلمه بالتمثيل
 
 
في العام 2004 خلال مشاركته في مسلسل تلفزيوني
 
في مسلسل صراع العروش
 
 برفقة زوجته الممثلة ليزا بونيه
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