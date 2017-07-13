بالفيديو: فيفي عبده توجه رسالة قاسية لمنتقدي جسمها!

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نشرت الراقصة المصرية والممثلة فيفي عبد​ه فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وجهت فيه رسالة قاسية لكل من ينتقد شكل جسمها.وفي الفيديو، قالت فيفي: "طبعاً أنا بقول الكلام ده مش للناس اللي بحبها، بس للناس اللي متضايقة مني، اللي مش لاقيين لي غلطة. عايزة أقول لكم أنّه من الطبيعي وأنا قاعدة في البيت أتخن وأخسّ، ولمّا أكتئب لازم أكرّش، ولازم يبقى جسمي كده."وأضافت عبد​ه: "اللي مش عاجبوا ما يخشش صفحتي، هوه نفسي فيه وتفوا عليه. واللي بجمالي يفعل أفعالي واللي مش عاجبها من شعرها أجبها. خمسة مواه."وقد نال الفيديو أكثر من 117 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط على نشره.إليكم الفيديو: