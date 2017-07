إليسا تغزو الإنترنت بـ3 أحرف.. والسبب عجوز شتمت اللبنانيين

"خير الكلام ما قلّ ودلّ" هي المقولة الّتي تنطبق على أشهر تغريدات الفنانة إليسا في الكثير من المواقف الّتي تتطلّب فيضاً من الكلام.

وقد تكون عبارة "It’s okay" وكلمة "عادي" الأشهر في تغريدات إليسا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي.

لكن عبارة جديدة قد إنضمت إلى قاموس ملكة الإحساس وغزت من خلالها منصّات التواصل الإجتماعي بثلاثة أحرف فقط.

في التفاصيل، علّقت الفنانة إليسا على فيديو العجوز الّتي شتمت اللبنانيين والّذي لاقى إنتشاراً كبيراً في الساعات الماضية بتغريدةٍ جاء فيه "لا أصدق ما أسمع، ولو؟؟؟".

وسرعان ما إستخدم روّاد الإنترنت كلمة "ولو" كبديل لـ "عادي"، مؤكّدين أنها العبارة الجديدة الّتي سترتبط بإسم إليسا.

I cannot believe what i hearing right now , walaw??? https://t.co/xhBDKVg7vn