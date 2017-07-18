جويل حاتم مدافعة عن نادين الراسي: "المرا إمّها سوريّة"

رغم تغريدات الممثلة نادين الراسي المستمرّة للتوضيح أن منشورها الجديد كان ضد فئة تشتم الجيش اللبناني وليس بهدف الإساءة إلى السوريين بشكلً عام، دافعت عارضة الأزياء جويل حاتم عن نادين رغم خلافاتهما السابقة.
وفي التفاصيل، نشرت جويل حاتم صورة على إنستغرام كُتب عليها "مع احترامي لمشاعر اخواتنا السوريين، نادين الراسي ما قصدت الشعب السوري، وبذكركن إنو إمّها سورية".
وتابعت "هي توجّهت للدواعش، ولكل من هو بلا أصل ويشتم الجيش اللبناني".
واعترفت جويل في منشورٍ ثانٍ "نادين الراسي كانت أكتر شخص ما كنت حبّو بس معليش كلمة الحق تنقال".
وتساءلت "المرا إمّها سوريّة بأيّ مخّ بتفوت انو بنت تسبّ إمّها؟".
وختمت " بلا ما تخربوا الناس، يكفي كره وحقد، هيدي امراة عندها اولاد وعائلة.. عيب هيدا الحديث والحكي الواطي على السوشيل ميديا.. وين ضميركم يا ناس ومين انتو كلكن تتحكموا على الناس؟".