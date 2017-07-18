بالصورة: بعد أخبار ظهورها بصورة عارية.. نيكول سابا تردّ!

خرجت نيكول سابا عن صمتها، فماذا قالت؟

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LBCI News Lebanon

لم تكن الفنانة نيكول سابا تعلم أن صورة عادية لها وهي ترتدي مجوهراتها ستتحوّل إلى إتهامات بنشر صورة وهي عارية من دون ملابس.

في التفاصيل، نشرت نيكول سابا سابقاً صورة أثارت الجدل بعدما شكّك البعض بأن عدم ظهور الملابس في اللقطة يوحي بأنها عارية، وإنتشرت اخبار تحت عناوين تؤكّد بأنها تظهر بصورة عارية.

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خرجت نيكول عن صمتها وأوضحت لموقع "نواعم" أن الصورة تظهر من الكتف فقط، وتساءلت "كيف يمكن التكهن والتأكيد أني كنت عارية؟".

واشارت سابا أن من يتابعها ويعرفها جيداً لا يصدّق ما يُشاع، وختمت "هناك من يحاول دائماً محاربتي بهذه الأخبار الملفقة والكاذبة".