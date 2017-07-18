بالصور - إجازة إيميه الصياح الرومانسية في إيطاليا برفقة زوجها

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حرصت الممثلة ومقدّمة البرامج اللبنانية إيميه صياح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بصور إجازتها الرومانسية في إيطاليا برفقة زوجها رجل الأعمال فريد النجار.إيميه تمضي حالياً إجازة جميلة في إيطاليا حيث نشرت مجموعة من الصور الرومانسية للمناظر الخلابة وتلك الرومانسية برفقة زوجها.وتألّقت إيميه في رحلتها بملابس صيفيّة وساحرة. وتحرص إيميه على زيارة إيطاليا في إجازتها الصيفيّة السنوية برفقة زوجها.وتأتي إجازة إيميه بعدما انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "ثورة الفلاحين" من إخراج فيليب أسمر وكتابة كلوديا مرشيليان ويضمّ نخبة من النجوم اللبنانيين.