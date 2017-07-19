بالفيديو: نجمة ستار أكاديمي تغني "عكس اللي شايفينها" بإحساسٍ عالٍ

بعد النجاح الكبير الّذي حقّقته الفنانة إليسا في الفيديو كليب الأخير، إختارت نجمة ستار أكاديمي المصرية ميرهان حسين أن تغني أغنية "عكس اللي شايفينها" رغم إنشغالها بالتمثيل في السنوات الماضية.
وشاركت ميرهان حسين متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام مقاطع فيديو وهي تؤدّي أغنية "عكس اللي شايفينها" بإحساسٍ فنالت إعجاب الجمهور.
وعلّقت ميرهان على أحد الفيديوهات بالقول "عكس اللى شايفينها.. أكتر أغنية حبيتها مؤخرًا.. الله عالاغنية وعلى الكليب، تحية مني للنجمة إليسا، اللي طول عمري بحبها ولكل اللي عملوا الاغنية الرائعة دي".
وفي حين علّق أحدهم " كل الناس عارفة قدّ ايه انت بتحبي اليسا وكنت دائماً تغنيلها في ستار أكاديمي وبتحبي أغانيها وصوتك بيشبهها جداً"، كتبت أخرى "دا لو بجد صوتك، تبقي تعتزلي التمثيل وتحتلّي المركز الأول في الغناء، صوتك روعة بالتوفيق يا أحلى من الحلاوة".
عكس اللى شايفنها ٢
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عكس اللى شايفنها ٣
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