بالفيديو: نجمة ستار أكاديمي تغني "عكس اللي شايفينها" بإحساسٍ عالٍ

عكس اللى شايفنها .. أكتر أغنية حبيتها مؤخرا.. الله عالاغنية و على الكليب تحية منى للنجمة إليسا اللى طول عمرى بحبها ولكل اللى عملوا الاغنية الرائعة دى.

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on Jul 16, 2017 at 3:55pm PDT