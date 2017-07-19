تقرير الخبير المحلّف في الساسيم.. هل يُمنع بثّ "بحبّو كتير" لنوال الزغبي؟

ماذا جاء في تقرير الخبير المحلّف في الساسيم؟

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LBCI News Lebanon

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بمقطع فيديو يجمع اغنية "بحبو كتير" للفنانة نوال الزغبي مع اغنية "بحبها كتير" للفنان وسيم الفارسي الّتي صدرت عام 2001.

وما أن نشر المؤلف الموسيقي طوني ابي كرم منشوراً تضمن عبارة "كيف تمت السرقة من ارشيفي القديم ومن اعطى نوال الزغبي اغنية بحبو كتير ٢٠١٧ المأخوذة من نص الاغنية الاصلية بحبا كتير ٢٠٠١؟"، حتى بدأت البلبلة.

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وكشف الشاعر طوني أبي كرم أنه لجأ الى جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى "الساسيم" وفق ما قاله لموقع "الفن".

وأكّد ابي كرم "كشف المحامي سمير تابت على النصين وإتضح أن نص ميشال جحا في أغنية نوال الزغبي مأخوذ من نص طوني أبي كرم في أغنية وسيم الفارسي الصادرة في العام 2001".

وكشف الموقع أن تقرير الخبير المحلّف في الساسيم قد صدر ويؤكّد وجود سرقة موصوفة بالفكرة والكلام، وبالتالي يحق لطوني منع بث الاغنية على الفضائيات والاذاعات.

في سياق متصل، أوضح طوني ابي كرم "لن ألوم نوال الزغبي لأنها صديقتي وضحية.. لكن إجراءات قانونية هي قيد التنفيذ".

وتابع " لم يُخيّل إليّ أن يفعلها ميشال جحا ولي حق معنوي ومادي سوف أحصل عليه في حال موافقتي على ذلك".