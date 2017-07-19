هل حُسم وجود هذا النجم في لجنة The Voice الجديدة؟

هل حُسم وجوده في لجنة التحكيم؟

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LBCI News Lebanon

لا يزال الغموض يلف أسماء لجنة برنامج The Voice الجديدة لكن إسم محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف هو الأكثر تداولاً على المواقع الإلكترونية، فهل حُسم وجوده في لجنة التحكيم؟

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وسرد عساف "عُرض عليّ أن أكون ضمن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" وتجري الآن مفاوضات حول هذا الموضوع مع إدارة MBC لكن لا يمكن أن أؤكّد أي شيء قبل أن يتمّ الإتفاق النهائي، احتراماً للمحطة".

وكشف عساف أن الإتفاق النهائي يحتاج إلى ترتيبات وعقود لم يتم الإتفاق عليها حتّى الآن.

وتابع "سأكون سعيداً لو حصل إتفاق بيننا، لكنني أركّز حالياً على ألبومي الجديد وقريباً سأطرح فيديو كليب".