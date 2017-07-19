ردّ مُفاجئ من رويدا عطية على نادين الراسي: إذا عم تمرقي بظروف صعبة...

"للسيف حدان، وللسان مئة حدّ"

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LBCI News Lebanon

"للسيف حدان، وللسان مئة حدّ"، تحت هذا العنوان توجّهت الفنانة السورية رويدا عطية برسالة طويلة ومُفاجئة ردّت فيها على الممثلة نادين الراسي بعد منشورها الشهير الّذي أساء البعض فهمه وأعتبره آخرون هجوما على الشعب السوري.

في التفاصيل، كتبت رويدا عطية عبر تويتر:

"عزيزتي نادين الراسي. بحب روحك الوطنية وبقدر جداً الشخص اللي قوميته كبيرة. بس ما بحب حدا يقرب على جيشنا. تعي لأعطيكي نبذة عن تاريخنا وجغرافيتنا اللي حكيتي عنا، سوريا قبل ما ادعوه إنو ثورة وسورية ما بعد فشل الثورة أعتقد معروفة تاريخياً وجغرافيا واقتصاديا ومي وكهربا اذا بتحبي.

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ورح إهديكي كتاب بيحكي عن هالبلد العظيم الشأن بداية من التلاميذ إلى أكبر عبقري حقق استحقاق لأجل هالبلد".

وتابعت رويدا "نجي هلق على سنوات الأزمة من التلاميذ إلى أكبر عبقري إلى أهم مفصل وهو الجيش العربي السوري، يللي ما بتعرفيه عن هالجيش، ما بنام ما بيروح بيشوف أهله، ممنوع يمرض كرمال مين؟ كرمالنا نحنا أخواته وأهله وأمه هي الوطن يللي ممنوع حدا يزعلها".

وأردفت عطية قائلةً "وجيشك يا عزيزتي تماماً بالأزمات نفس الشي بيعمل وقت انتي ترجعي آخر الليل من التصوير وتمرقي من جنب حاجز ويوقفك لثانيتين حفاظاً فقط على أمنك وأمانك، وكل جيوش العالم هيك بتقدم حالها وقت الشدة... وجيشنا صرلو ست سنوات وما يزيد وبعده صامد وشامخ، بستغرب منك تشبهي جيشنا بداعش.. بتعرفي شو يعني داعش؟ صن لسانك يا أختي تصن نفسك، ولبنان وجيش لبنان ممنوع حد حتى بالورد يرميهم. هيك علمتنا سوريا لغة الرقي بعز الوجع، الله يحفظ جيش لبنان وسوريا، الفنان صوت الشعب، كوني صورة وصوت لبلدك صح وانتقدي وقوي النقد لحد الجرح. بس إذا جرحتي لا تدمي".

وختمت رويدا عطية "عندك محبين كتير بسوريا ومستحيل حدا منن يطلب منك إذا دخلتي البلد يقلك طلعي منا وافرقينا بريحة طيبة. مانا لغتنا. صحح موقفك لأنو أحياناً تصرفاتنا بتجي عكس توقعاتنا. لا تخلي الغضب يتحكم فيكي. أو إذا عم تمرقي بظروف صعبة تكون هيي عم تتحكم بتصرفاتك وشكراً".

وسارعت الممثلة نادين الراسي بالردّ على الفنانة رويدا عطية في تغريدة جاء فيها "رويدا حبيبتي وأكيد متل كتار غيرها وصّلولا الفكرة غلط... العتب عالإعلام اللي عم بيقول إنّي توجَّهت بكلامي للّاجئين وما نقلوا اللي فسّرتوا".