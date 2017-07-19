بالفيديو - نجم أميركي يفاجئ ثنائي برحلة مجانية لقضاء شهر العسل!

الإعلان

قدّم المغني الأميركي غارث بروكس هديّة مفاجئة لثنائي احتفل بخطوبته خلال حفلٍ موسيقي له.وفي التفاصيل، أهدى غارث الرجل درو باركسلي من تكساس وخطيبته تشيلسي تاونساند رحلة مجانية لقضاء شهر العسل، بعدما فاجأ درو حبيبته بطلب الزواج منها خلال حفلته الموسيقيّة.وفاجأ درو حبيبته خلال حفلٍ لغارث في مدينة أوكلاهوما الأميركيّة حين كان الأخير يغني أغنية رومانسية بعنوان "Unanswered Prayers". وجثا درو على ركبته وطلب يدها للزواج.ومن على المسرح، أعلن غارث أنّه وزوجته المغنية تريشا يروود سيُقدّمان للثنائي رحلة مدفوعة التكاليف إلى هاواي لقضاء شهر العسل.