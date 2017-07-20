أغنية Despacito تحطم الأرقام القياسية وتتصدر قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة

تصدرت الأغنية قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم

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LBCI News Lebanon

حققت الأغنية الصيفية الراقصة Despacito رقما قياسيا بعدما أصبحت أكثر أغنية بثت على الإنترنت في التاريخ، إذ تم بثها 4.6 مليار مرة عبر منصات بارزة.

وصدرت الأغنية في البداية في كانون الثاني للمغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي، ثم صدرت منها نسخة موزعة بشكل جديد ويشارك في غنائها جاستن بيبر.

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وتصدرت الأغنية قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم وهيمنت على المحطات الإذاعية.

وحطم رقم بث الأغنية الرقم القياسي الذي حققه المغني الكندي بيبر بأغنيته (سُري) التي صدرت عام 2015 وتوزيعاتها مما يجعلها أنجح أغنية بوب باللغة الإسبانية في التاريخ.

وظلّت الأغنية على قائمة أفضل مئة أغنية أميركية لعشرة أسابيع على التوالي واحتلت المركز الأول في إسبانيا لمدة 17 أسبوعا وفي بريطانيا لمدة تسعة أسابيع.



