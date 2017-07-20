بالصوت: تهديدات لنادين الراسي.. "شي بيوقّف شعر الراس"

نادين الراسي تلقّت تهديدات

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LBCI News Lebanon

أطلّت الممثلة نادين الراسي ضمن برنامج "هذا المساء" على إذاعة "شام اف ام" بعدما اثارت جدلاً واسعاً في الأيام الماضية.

وإعتبرت الممثلة نادين الراسي أن "العقول الصغيرة" روّجت أنّها تهاجم اللاجئين السوريين لأنها أساءت التعبير، فاعتذرت قائلةً "أسأت التعبير، حرام تهاجموني بهالطريقة وهالشكل".

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وأوضحت الراسي أن المقصود بمنشورها الشهير هو كلّ من دعا للتظاهر ضد الجيش اللبناني. وكشفت "أمي وخوالي سوريين، وبيوتنا بجرامانة تهدّمت، وأنا عندي بيت بالسبع بحرات".

وفي حين توجّهت نادين بالحديث الى الفنانين السوريين بالقول "بتعرفوا نادين. إنتمائي سوري قبل اللبناني. ليش ما شفتوا اعتذاري؟ تحدثت عن الداعشي اللي بيدعي إنو لاجئ"، كشفت أنها تلقّت تهديدات.

وفي التفاصيل، أعلنت نادين الراسي أنها تلقّت تهديدات من ميسون بيرقدار، وأضافت "شي بيوقّف شعر الراس".