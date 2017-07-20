ثلاثة أسماء مطروحة.. بديلة شيرين في The Voice قد تكون مُفاجئة!

مفاوضات جديدة مع ثلاثة نجمات؟

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LBCI News Lebanon

تواصل المواقع الإلكترونية محاولة معرفة أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice بموسمه الجديد، رغم أن المتحدّث الرسمي بإسم مجموعة "MBC" مازن حايك سبق وأعلن ان "مسألة إعلان أسماء النجوم-أعضاء لجان التحكيم والمدرّبين في برنامج The Voice هي حصراً في عهدة MBC".

في سياقٍ متصل، كشفت مجلة "لها" أنه لم يتم الاتفاق مع أي عضو جديد بشكل رسمي. وأضافت "بدأت المفاوضات تأخذ شكل جديد مع النجمة المغربية سميرة سعيد.. وبذلك أصبحت أنغام وسميرة سعيد قريبتين من لجنة التحكيم الجديدة".

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أمّا موقع "مشاهيري" فعنون " ميريام فارس في لجنة "ذا فويس 4" في مقالٍ رصد فرحة جمهور الفنانة ميريام فارس ببدء المفاوضات معها لتحلّ مكان الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في البرنامج. وشكّل تداول إسم الفنانة ميريام فارس صدمةً لعددٍ كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن مازن حايك سبق وأشار إلى أن معظم ما يتم تداوله بشأن أسماء النجوم هو تكهنات وتحليلات مبنية على اخبار غير مؤكّدة أو غير دقيقة.