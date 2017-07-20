الموت يُفجع كارن يستاني بأعز الناس... " أناديك ولكنك لا تجيبين "

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توفيت والدة الإعلامية كارن بستاني أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.وقد نشرت كارن على حسابها الشخصي على فيسبوك صورتين لها مع والدتها وأرفقتهما بتعليق مؤثر عبّرت من خلاله عن حزنها الشديد لهذه الخسارة الكبيرة.وجاء في التعليق:" أمي أناديك ولكنك لا تجيبين!ملكتي، سيّدتي الكبيرة، روحك وقلبك هما أكبر من هذا العالم المجنون! حتى في آلامك كنت تفكّرين بالأخرين! حتى في آلامك كنت تضمّدين جروحي! لطالما كنت وستظلّين مثالي الأعلى، حبر أشعاري، أجنحتي من الكريستال… لطالما كنت سندي في أوقات محنتي وكنت دائماً الى جانبي في أوقات فرحي…أمي العزيزة، يا دميتي ذات العينين الزرقاوين والشعر الملائكي… لقد ذهبتي..ما زلت لا أستطيع التصديق… لا أريد التصديق!أنت الخلود في هذا العالم الزائل!آمل لقياك عن قريب…".وقد انهالت تعليقات رواد موقع فيسبوك الذين قدموا العزاء لكارن على هذه الخسارة الأليمة.