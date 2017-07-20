بالفيديو- هكذا "باركت" وفاء الكيلاني لإليسا بعد نجاح فيديو كليب "عكس اللي شايفينها"!

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جديد : وفاء الكيلاني تبارك لإليسا حصرياً عبر صفحتي ! #عكس_اللي_شايفينها #سعيدة_ولا_تعيسة #وفاء_الكيلاني #مبروك_ماعملتي #واجبات_فنية_عائلية_اعلامية #سكوب_الليلة_برعاية_مدام_ام_جبل فكرة : @die.victoria Posted by ‎Amr Maskoun - عمرو مسكون‎ on Wednesday, July 12, 2017

نشر الشاب عمرو مسكون، الذي اشتهر بتقليد الإعلامية وفاء الكيلاني، فيديو جديد عبر صفحته على الفيسبوك وأرفقه بتعليق:"وفاء الكيلاني تبارك لإليسا حصرياً عبر صفحتي".وظهر الشاب بالفيديو وهو يقلّد الكيلاني، إذ يقوم بداية بتعريف إليسا بطريقة غير مباشرة، متحدّثاً عن مميزاتها، ثمّ يختار بعض كلمات أغنية "عكس اللي شايفينها" ليقول للجمهور أن يتابعوها ويشاهدوا فيديو كليبها الجديد.يذكر أن هذا الفيديو جاء بعدما طرحت اليسا اخيراً كليب أغنية "عكس اللي شايفينها" الذي لاقى نجاحاً كبيراً.