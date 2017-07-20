سيرين عبدالنور تحذف صورة إبنتها.. هل كان التعليق قاسياً؟

لماذا حذفت سيرين صورة إبنتها؟

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LBCI News Lebanon

إحتفالاً بوصول عدد متابعيها على تطبيق الصور إنستغرام إلى 4 مليون متابع، كانت الفنانة سيرين عبد النور قد نشرت منذ أسبوع الصورة الأولى لوجه ابنتها تاليا وهي ترتدي نظارات الغطس.

وبعد مرور أسبوع، لاحظ البعض أن سيرين قد حذفت صورة إبنتها تاركةً وراءها علامات إستفهام حول السبب الّذي دفعها للقيام بهذه الخطوة.

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وقد أعاد البعض تبريرات سيرين السابقة بعدم نشر صور إبنتها تفادياً للتعليقات المسيئة الّتي قد تصل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فهل كانت التعليقات قاسية على الصورة أم أن هناك سبباً مختلفاً وراء حذف صورة تاليا؟