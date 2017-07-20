أخبار فنية
20 تموز 2017 - 07:12
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الموت يضرب الوسط الفني الفرنسي... وفاة مغنية شابة على خشبة المسرح!

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الموت يضرب الوسط الفني الفرنسي... وفاة مغنية شابة على خشبة المسرح!

 

توفيت المغنية الفرنسية باربرا ويلدنز في منتصف حفلة موسيقية خلال مهرجان كانت تحييه في كندا بعدما سقطت على خشبة المسرح.

 

واللافت أن سبب وفاة باربرا لا يزال غير واضح، إلا أن أحد التقارير أشار الى أنها على الأرجح توفيت بصدمة كهربائية.

 

وفي تفاصل الحادثة، فقد كانت ويلدنز البالغة من العمر 35 عاماً على خشبة المسرح في كنيسة في قرية غودرون في جنوب غرب البلاد عندما توفيت اثر سكتة قلبية.

 

وقد بدأت الشرطة بالتحقيق في سبب وفاتها ورفضت التكهن بالظروف.

 

يذكر أن ويلدنز كانت قد أصدرت أول ألبوم خاص بها هذا العام، كما حازت على جائزة المواهب الشابة.

 
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YouTube screengrab of Barbara Weldens
 
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