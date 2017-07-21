بالصورة: ملكة جمال لبنان ساندي تابت.. جمال وأناقة داخل السيارة

ملكة جمال لبنان ساندي تابت تُبهر متابعيها بصور جديدة

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LBCI News Lebanon

إستطاعت ملكة جمال لبنان لعام 2016 ساندي تابت أن تُبهر متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام من خلال نشر صورةٍ جديدةٍ لها.

وقد بدت ساندي تابت في الصورة الّتي التُقطت داخل السيارة بكامل جمالها وأناقتها، ما دفع الكثير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي إلى تداول الصورة بكثافة في الساعات الماضية.

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وفي حين علّق أحدهم على الصورة بالقول "جمالك مستحيل"، لفت آخرون إلى الرسالة السامية الّتي إرتأت تابت إيصالها في الصورة من خلال وضع حزام الأمان.