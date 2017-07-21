هجوم شرس على مايا دياب بسبب "جزمة جندي".. وتغريدة جديدة عن "الجاهليّة"

نادين الراسي لم تكن الوحيدة.. تكرّر المشهد مع مايا دياب!

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LBCI News Lebanon

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي هجوماً شرساً على الممثلة نادين الراسي بعدما أساء البعض فهم تغريدتها واتهامها بمهاجمة الشعب والجيش السوري، لكن نادين لم تكن الوحيدة.

تكرّر المشهد نفسه مع الفنانة مايا دياب على خلفية تغريدة أطلقتها عبر حسابها على تويتر جاء فيها " بالحرب حطّيناكن بقلبنا بس بالوقاحة رح تدوقوا جزمة جندي بلادي #الجيش_اللبناني #جيش_بلادي #انا_الجيش".

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في إطارٍ متصل، حاول محبّو مايا دياب توضيح ما قصدته والدفاع عنها بعد سيلٍ من التغريدات المسيئة لها.

وبدورها، علّقت مايا " نَزَعات فردية من الجاهلية والتطرّف تحاول الفتنة والثورة بين شعبين. لا للتطرف ولا للحقد ولا للإنجراف إلى أشخاص من صفة اللا أحد إلى المجهول".