وصيّة ممثلة عربيّة تودّع جمهورها: إن لم أعد من المرض ادفنوني في بلدي!

أعرب عددٌ كبيرٌ ممّن قرأ الرسالة عن تأثره الشديد

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LBCI News Lebanon

قد يكون إسم الممثلة المغربيّة لبنى ابيضار غير مألوف للبعض، لكنّها إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين بسبب رسالةٍ مؤثرة أعلنت من خلالها إصابتها بمرض السرطان.

وأعرب عددٌ كبيرٌ ممّن قرأ الرسالة عن تأثره الشديد بسبب كلمات لبنى ابيضار الّتي جاء فيها: " أصدقائي وصديقاتي (الحنونين والحنونات ) سأضطر للغياب عنكم لمدّة أتمنى ألّا تكون طويلة، غياب اضطراري بسبب جلسات علاجيّة من مرض خبيث على مستوى الحلق".

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وودّعت لبنى متابعيها بالقول "وإن لم أعد من المرض فليسامحني الجميع. وأنا شخصياً سامحت من كلّ قلبي كلّ من جرحني وأهانني وعذّبني. ومن كلّ قلبي كذلك سامحت كلّ من هجّرني من بلدي وجعلني أتذوق المرّ والعذاب أشكالاً وألواناً زادته الغربة والإقصاء أكثر إيلاماً".

كما أوصت لبنى "أنا إمرأة قويّة وفي دولة متقدّمة يُعتبر الطبّ فيها متقدّماً وعندي أمل في الشفاء رغم أنني أعاني من ويلات رحلتي العلاجيّة لوحدي بدون معين. وإذا شاءت الاقدار ولَم أنجو فأمانة عليكم أن تدفنوني في بلدي المغرب واجعلوا نعشي يلتحف العلم الأمازيغي، وفِي جنازتي وزّعوا الورد على كلّ أحياء مراكش".