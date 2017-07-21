انتحار نجم فرقة "لينكن بارك"

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توفي المغني الرئيسي في فرقة "لينكن بارك" "Linkin Park" الأميركيّة تشيستر بينينغتون عن عمرٍ يُناهز 41 عاماً وذلك بعدما أقدم على شنق نفسه في المنزل.ووفق الطبيب الشرعي في محافظة لوس أنجلوس، وُجدت جثّة تشيستر داخل منزلٍ في المقاطعة حوالى الساعة التاسعة مساءً يوم أمس الخميس. وكانت تربط تشيستر علاقة صداقة متينة بزميلٍ له في فرقة Soundgarden المغني كريس كورنيل الذي انتحر في شهر أيار الماضي.وتشكّلت فرقة Linkin Park (فرقة روك) عام 1996 وتم بيع أكثر من 70 مليون ألبوم لها عالمياً وفازت بجائزتي غرامي. وكان من المتوقّع أن تبدأ الفرقة بجولتها الفنيّة الأسبوع المقبل.يُذكر أنّ لتشيستر زوجة و6 أولاد من زوجته الأخير وزوجته السابقة. وعانى مغني الروك منذ سنوات من إدمانه على الكحول والمخدرات وتحدّث في السابق عن الانتحار نتيجة تعرّضه للاعتداء في طفولته.وُلد تشيستر في أذار من العام 1976 في فينيكس ولاية أريزونا الأميركية وهو ابن ضابط في الشرطة. انضمّ إلى فرقة Linkin Park عام 1998.