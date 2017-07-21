بالصور – ميريام فارس تنشر صورة شبيهتها... "يخلق من الشبه أربعين"!

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نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو لإحدى معجباتها وهي تغني أغنيتها الجديدة "شوف حالك عليي" حيث لفتت انتباه عدد كبير من الناس بسبب شبهها الكبير لملكة المسرح.وسرعان ما تم تداول صورة الشابة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تبين أنها تدعى سارة إكرام وتحمل الجنسية الجزائرية، وأطلق عليها الناس عبر وسائل الإعلام لقب "شبيهة ميريام فارس".ولفتت إكرام الأنظار بشبهها الكبير للفنانة ميريام فارس خصوصاً بشعرها المجعد الطويل ولونه الفاتح بالإضافة إلى لون بشرتها البيضاء. ولسارة أكثر من 35 ألف متابع عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".فما رأيكم هل فعلاً يخلق من الشبه أربعين؟؟