أخبار فنية
23 تموز 2017 - 08:30
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بالصور – حسناء فيديو كليب أغنية Despacito... ملكة جمال الكون!

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بالصور – حسناء فيديو كليب أغنية Despacito... ملكة جمال الكون!
شاهد أكثر من 2.7 مليار شخص أغنيةDespacito  ما جعلها الأغنية الأكثر مشاهدة عبر موقع يوتيوب.  وأصبحت أكثر أغنية بثت على الإنترنت في التاريخ، إذ تم بثها 4.6 مليار مرة عبر منصات بارزة.

 تصدرت الأغنية قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم وهيمنت على المحطات الإذاعية. لكن ما لفت انتباه كلّ من شاهد الأغنية هو الحسناء البورتوريكيّة التي شاركت في بطولة الفيديو كليب إلى جانب المغني لويس فونسي ودادي يانكي.
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والملفت هو أنّ البطلة تُدعى زوليكا ريفيرا، ممثلة ومقّدمة برامج وراقصة وعارضة بورتوريكيّة بالإضافة إلى كونها حاملة لقب ملكة جمال بورتوريكو عام 2006 وملكة جمال الكون في العام نفسه.

زوليكا الفاتنة ولدت في 3 تشرين الأول من العام 1987 في Cayey وترعرعت في Salinas مع أهلها. قبل الفوز باللقب الجمالي، فازت بمسابقة جمال محليّة في قريتها. فازت بلقب ملكة جمال الكون عن عمر 18 سنة فقط لتكون من أصغر النساء اللواتي حملن هذا اللقب.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتّع زورليكا بجمال يمزج بين أصولها الإفريقية والبورتوريكيّة.
 
 



 
 

 

500M de views 😱 en solo 2 meses del vídeo 🔥 #despacito 🔥 @elasticpeople @luisfonsi @daddyyankee

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Cuál es tu actitud de viernes? La que sea, vayan d.e.s.p.a.c.i.t.o mi gente y disfruten el fin de semana!!!

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Quienes estarán viendo el Miss Universo hoy? Cuál es tu favorita?

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