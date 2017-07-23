أخبار فنية
23 تموز 2017 - 06:06
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بالصور - إطلالة غريبة جداً لباميلا أندرسون في بحر سانت تروبيز

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بالصور - إطلالة غريبة جداً لباميلا أندرسون في بحر سانت تروبيز
فاجأت النجمة الكندية الأصل باميلا أندرسون الجميع حين اعتمدت بذلة رمادية اللون مع معطفٍ شتوي طويل خلال جلسة تصوير جديدة لها على الشاطئ.

الممثلة التي بلغت الخمسين من العمر في بداية شهر تموز، بدت مذهلة وجذابة للغاية خلال جلسة التصوير في جنوب فرنسا.

وتُمضي باميلا وقتها منذ فترة في سانت تروبيز بسبب علاقتها الرومانسية الجديدة بلاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي البالغ من العمر 31 عاماً.
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وفي الصور التي التقطها مصوّرو الباباراتزي، ظهرت باميلا وهي تسبح بالمعطف الطويل حيث ظهرت مفاتنها عن طريق الخطأ قبل أن تصعد على متن يخت.
 
 
 
 
 
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