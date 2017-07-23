نادين الراسي وشكران مرتجى: "صافي يا لبن"؟

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أخذاً وردًّا بين الممثلة اللبنانية نادين الراسي والممثلة السورية شكران مرتجى بسبب سوء فهم رسالة الراسي التي توجّهت فيها إلى من يحاول التطاول على الجيش اللبناني والتي فهمها البعض إساءة إلى الشعب السوري عقب العملية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني في مخيمات عرسال في بداية الأسبوع.وبعدما نشرت الراسي رسالتها الشهيرة على فيسبوك، انزعجب مرتجى فردّت عليها برسالة على الموقع نفسه. فما كان من الراسي إلا أن أوضحت عبر تويتر أنّها لم تقصد إهانة الشعب السوري.وأمس السبت، غرّدت نادين الراسي لشكران مرتجى قائلة لها "صافي يا لبن؟؟"، فردّت عليها شكران "حليب ياقشطة ماقلتلك نحنا قدوة خلينا ايد وحده بوش الفتنة"، فردّت الراسي بدورها " يلعَن تسرُّعي ... حبيبة قَلبي إنتي".