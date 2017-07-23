بالفيديو - حفل عيد ميلاد هذه النجمة تحوّل إلى كابوس... وابنها وثّق اللحظة!

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تحوّل حفل عيد ميلاد المغنية التركية دريا تونا إلى كابوس بعدما شعر المشاركون فيه بزلزالٍ قوي ضرب سواحل بحر إيجه حيث كانت دريا برفقة ابنها المغني التركي الشاب إيدو تاتليسيس ومجموعة من الأصدقاء.وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في بحر إيجه، غربي تركيا يوم الجمعة الماضي. ونشر إيدو فيديو التجربة المخيفة التي عاشها برفقة والدتها عبر تطبيق انستغرام.وفي الفيديو، يظهر أولاً إيدو وهو يُفاجئ والدته بقالب حلوى احتفالاً بعيد ميلادها وسط حضور مجموعة من الأقارب والأصدقاء لكن سريعاً تحوّلت الفرحة إلى كابوس حين انطفأت الأضواء وشعروا جميعاً بهزةٍ قويّة.وأرفق إيدو الفيديو الذي نشره بتعليقٍ كتب فيه "زلزال في بودروم، أتمنى السلامة والصحة للجميع في هذا اليوم الجميل، يوم عيد ميلاد والدتي. فبينما كنت أحتفل بعيدها وأصوّر المفاجأة قمت بتصوير الزلزال".