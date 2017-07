بالفيديو - حفل عيد ميلاد هذه النجمة تحوّل إلى كابوس... وابنها وثّق اللحظة!

Bodrumda deprem oldu .. Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun 🙏🏻 Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık.. Küfürler için özür dileriz 🙏🏻

A post shared by İdo Tatlıses (@idotatlises) on Jul 20, 2017 at 5:22pm PDT