بالفيديو – عدوى أغنية Despacito تطال كارول سماحة... "حتى إنت؟"

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من منّا لم يسمع أغنية Despacito التي أصبحت بفترةٍ زمنية قصيرة أشهر أغنية لهذا العام، وربّما لسنواتٍ قادمة أيضاً؟ومن وحي أجواء الأغنية الراقصة، نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام ظهرت فيه وهي تغني مقطعاً قصيراً من أغنية Despacito على طريقتها الخاصة.وظهرت كارول سماحة في الفيديو وهي في حديقة المنزل مرتدية الشورت القصير مع قبعة كبيرة ونظارات شمسية.وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نال خلال ساعتين فقط أكثر من 11 ألف مشاهدة، وكان لافتاً ما كتبه أحد متابعيها "حتى إنت يا كارول؟"