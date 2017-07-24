خبر عاجل عن إصابة نادين الراسي بطلق ناري يُرعب ذويها

ما حقيقة إصابة الفنانة نادين الراسي بطلق ناري وسط بيروت؟

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LBCI News Lebanon

"إصابة الفنانة نادين الراسي بطلق ناري وسط بيروت" هو الخبر العاجل الّذي أطلقته قناة العربيّة عبر حسابها على تويتر.

حاول كثيرون الإتصال بالممثلة نادين الراسي ليجدوا خطّها مقفلاً، الأمر الّذي اثار رعب جمهورها وذويها خوفاً من أن يكون الخبر صحيحاً.

وبعد بلبلةٍ وتساؤلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أطلّت نادين الراسي بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام نافيةً الخبر جملةً وتفصيلاً.

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وأرفقت الراسي الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "‏آخر شي كنت بتوقّعوا من وسيلة إعلاميّة تنقل هيك خبر قبل ما تتأكّد من صحَّته!! الحمدلله أنا بخير والخبر عار عن الصحّة و شكرا لكلّ اللي اتصلوا".

آخر شي كنت بتوقّعوا من وسيلة إعلاميّة تنقل هيك خبر قبل ما تتأكّد من صحَّته !! الحمدلله أنا بخير والخبر عار عن الصحّة و شكرا لكلّ اللي اتصلوا pic.twitter.com/FouTSClCm2 — Nadine El Rassi (@NadineElRassi) July 23, 2017