بالصور- أهل الجنوب لميريام كلينك: "أطردوا خادشة الشرف"

ما حقيقة رفع اليافطات في الجنوب إعتراضاً على حضور ميريام كلينك؟

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LBCI News Lebanon

كان من المقرّر أن يحيي كلّ من عارضة الأزياء ميريام كلينك والفنان جاد خليفة حفلاً غنائياً في أحد مطاعم النبطيّة ليل السبت الفائت، لكن كلينك فاجأت متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإعلان إلغاء الحفل.

وفي التفاصيل، كتبت عارضة الأزياء ميريام كلينك " بدي إعتذر من كلّ اللي كانوا جايين على حفلتي بالجنوب. التغت الحفلة وحاملين يافطات ضدّي بالمنطقة حتى ما انزل".

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فما حقيقة رفع اليافطات في الجنوب إعتراضاً على حفل ميريام كلينك؟

أتى الجواب من بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين نشروا صوراً ليافطات قد عُلّقت في بعض مناطق الجنوب ولم يرد إسم كلينك فيها، وتضمّنت عبارات مثل "نرفض قدوم من كان لها في قسم الآداب مذكّرات أدبيّة" و"أيّها الشرفاء، شرف المدينة شرفكم. أطردوا خادشة الشرف"، وغيرها من العبارات الّتي ننقلها لكم بالصور.

بالمقابل، أصدر المطعم الّذي قرّر إستضافة ميريام كلينك بياناً توضيحيّاً أنه " في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء مجتمعنا اليوم، وبعد المعركة التي بدأت في جرود عرسال.. وحيث أنه تم التحضير لهذه الحفلة قبل حصول المستجدات الحالية، قرّرت إدارة المطعم إلغاء الحفلة التي كانت من المقرر أن تقام مساء السبت".