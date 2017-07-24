بالصور - بفستانٍ أسود شفاف... جينيفر لوبيز احتفلت بعيد ميلادها إلى جانب حبيبها

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يوم السبت الفائت، احتفلت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز وحبيبها لاعب كرة المضرب السابق أليكس رودريغيز بعيد ميلادهما في حفلةٍ مشتركة في ميامي.وتألقت لوبيز التي بلغت من العمر 48 عاماً بفستانٍ أسود قصير شفاف كشف عن جسمها الممشوق وظهرت إلى جانب أليكس (42 عاماً) في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام.واكتفى أليكس بارتداء بذلة زرقاء مع قميص باللون الأبيض. ونشر أيضاً صوراً من الحفل عبر Stories على انستغرام حيث ظهر وهو يقطع قالب الحلوى إلى جانب لوبيز.يُذكر أنّ الثنائي بدأ بالمواعدة بداية هذا العام بعدما التقى أليكس بجينيفر في مطعم. ومنذ ذلك الحين سافر الإثنان حول العالم برحلات استجمام إلى نيويورك، ميامي، باريس، لاس فيغاس، جمهورية الدومينيكان والكثير غيرها من الأماكن السياحية.