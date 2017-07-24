أخبار فنية
24 تموز 2017 - 11:03
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بالفيديو - مروى تشعل حفل زفاف في القاهرة برقصها وإطلالتها

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بالفيديو - مروى تشعل حفل زفاف في القاهرة برقصها وإطلالتها
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة مروى في حفل زفاف قد أحيته وهي ترقص وتغني.

ولقد ظهر على وجه مروى السعادة حيث أشعلت حفل الزفاف بأغانيها ورقصها على وقع الأغاني الشعبية المصرية والموسيقى اللبنانية الفولوكلورية مع العروسين.

وأيضاً قدمت رقصة العصا التقليدية بالميكروفون وأذهلت الحاضرين برقصها مع طفلة صغيرة من بين الحضور.
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ونشرت مروى بعد الحفل منشوراً على "فيسبوك" قالت فيه: "اكيد بكون مبسوطه اكتر بزحمة الناس حواليا وخاصة وهما وفرحانين بوجودي حوليهم، عقبال العايزين فرح ماريوت القاهره شكر خاص لمدير الفرقه الموسيقيه أحمد مندور."
 
 

الحمدلله إستقبلوني أهل الصعيد بطلقات نار قبل دخولي القاعه 😳 واستمرت طلقات النار في السماء الواسع لمدة ربع ساعه ، إستقبال كان مرعب وبصراحه خوفت ورفضت أبتدي فقرتي الغنائيه لغاية ماتنتهي طلقات النار ، واكيد شي جميل ان كل بلد ليها عاداتها بس طلقات النار كانت جامده كتير وقويه فترعبت 🙈 🙈🙈 والله إنكم جدعان 😉 بالطلق فرح أسيوط لرجل أعمال أسيوطي لعائلة (أبو أحمد) كانوا بغاية السعاده على موافقتي بمشاركتي فرحتهم بالأخص اني سافرت أسيوط لإحياء فرحهم وفرحتهم معا، وسعدت بترحيب و محبة اهل الصعيد اهل المحبه والكرم ، والمعازيم كانوا بغاية السعاده رقصنا على الطريقه الصعيديه للصبح ولكن من غير عصايا 😉 لاني نسيتها في السياره من طلق النار 🙈 الحمدلله مانسيت نفسي ، 😅 وغنينا على الطريقه الصعيديه وه وه وه وه 🤓 و الضحكة والفرح كانوا مرسومين على وجوهم من اول الفرح للاخرو.😍😍😍 الف مبروك للعرسان الله يسعدهم وانشاءالله تتكرر في الصعيد بس والنبي من غير طلق النار 😬🙏 😬 عقبال العايزين يتمم فرحتهم 🙏 إنشاءالله

A post shared by النجمة اللبنانية مروى (@marwaofficialpage) on


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