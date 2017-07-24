بالفيديو - مروى تشعل حفل زفاف في القاهرة برقصها وإطلالتها

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة مروى في حفل زفاف قد أحيته وهي ترقص وتغني.ولقد ظهر على وجه مروى السعادة حيث أشعلت حفل الزفاف بأغانيها ورقصها على وقع الأغاني الشعبية المصرية والموسيقى اللبنانية الفولوكلورية مع العروسين.وأيضاً قدمت رقصة العصا التقليدية بالميكروفون وأذهلت الحاضرين برقصها مع طفلة صغيرة من بين الحضور.ونشرت مروى بعد الحفل منشوراً على "فيسبوك" قالت فيه: "اكيد بكون مبسوطه اكتر بزحمة الناس حواليا وخاصة وهما وفرحانين بوجودي حوليهم، عقبال العايزين فرح ماريوت القاهره شكر خاص لمدير الفرقه الموسيقيه أحمد مندور."