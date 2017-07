بالفيديو - مروى تشعل حفل زفاف في القاهرة برقصها وإطلالتها

الحمدلله إستقبلوني أهل الصعيد بطلقات نار قبل دخولي القاعه 😳 واستمرت طلقات النار في السماء الواسع لمدة ربع ساعه ، إستقبال كان مرعب وبصراحه خوفت ورفضت أبتدي فقرتي الغنائيه لغاية ماتنتهي طلقات النار ، واكيد شي جميل ان كل بلد ليها عاداتها بس طلقات النار كانت جامده كتير وقويه فترعبت 🙈 🙈🙈 والله إنكم جدعان 😉 بالطلق فرح أسيوط لرجل أعمال أسيوطي لعائلة (أبو أحمد) كانوا بغاية السعاده على موافقتي بمشاركتي فرحتهم بالأخص اني سافرت أسيوط لإحياء فرحهم وفرحتهم معا، وسعدت بترحيب و محبة اهل الصعيد اهل المحبه والكرم ، والمعازيم كانوا بغاية السعاده رقصنا على الطريقه الصعيديه للصبح ولكن من غير عصايا 😉 لاني نسيتها في السياره من طلق النار 🙈 الحمدلله مانسيت نفسي ، 😅 وغنينا على الطريقه الصعيديه وه وه وه وه 🤓 و الضحكة والفرح كانوا مرسومين على وجوهم من اول الفرح للاخرو.😍😍😍 الف مبروك للعرسان الله يسعدهم وانشاءالله تتكرر في الصعيد بس والنبي من غير طلق النار 😬🙏 😬 عقبال العايزين يتمم فرحتهم 🙏 إنشاءالله

A post shared by النجمة اللبنانية مروى (@marwaofficialpage) on Jul 13, 2017 at 8:58am PDT