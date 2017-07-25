بالفيديو: مروى تعيش لحظات رعب... طلقات نارية لمدّة ربع ساعة

عاد إسم مروى إلى التداول من جديد

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LBCI News Lebanon

عاد إسم الفنانة مروى إلى التداول من جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار مقطع فيديو جديد لها وهي تحيي حفل زفافٍ في مصر.

وفي حين ظهرت مروى وهي تغنّي وتقدّم وصلة رقص شرقيّة، أثار تعليقها على الفيديو جدلاً بسبب إطلاق النار، فماذا حصل؟

سردت مروى في تعليقها قائلةً "الحمدلله، إستقبلوني أهل الصعيد بطلقات ناريّة قبل دخولي القاعة. واستمرّ إطلاق النار في السماء الواسع لمدة ربع ساعة".

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وتابعت مروى "الإستقبال كان مرعباً، وبصراحة خفت ورفضت أن أبدأ فقرتي الغنائية حتى إنتهاء الطلقات النارية.. واكيد شي جميل ان كل بلد ليها عاداتها بس طلقات النار كانت جامدة كتير وقوية فاترعبت".

وختمت "رقصنا على الطريقة الصعيدية للصبح ولكن من غير عصا لأني نسيتها في السيارة من طلق النار.. وان شاء الله تتكرّر في الصعيد بس والنبي من غير طلق النار".