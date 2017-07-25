وفاة الممثل جون هيرد نجم سلسلة "Home Alone"

توفي الممثل الأميركي جون هيرد، الذي اشتهر بدور الوالد في سلسلسة أفلام "Home Alone"، يوم الجمعة الماضي عن عمرٍ يُناهز الـ 71 عاماً وفق مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سانتا كلارا كاليفورنيا الذي أعلن الخبر.
ووفق موقع Rolling Stone
الأميركي، فإنّ جثّة الممثل وُجدت داخل غرفته في فندق "Palo Alto" في كاليفورنيا يوم الجمعة الفائت.
وفي حين أنّ هيرد اشتهر بدور الوالد "بيتر مكاليستر" في سلسلة أفلام "Home Alone" إلا أنّ تاريخه الفني يتميّز بأعمالٍ مهمّة سواء على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة وحتى على المسرح.
ونجح هيرد كممثل مسرحي قبل الانتقال إلى عالم السينما حيث بدأ بدور مساعد في فيلم "Big" إلى جانب الممثل طوم هانكس عام 1988.
تزوّج هيرد 3 مرّات في حياته وأشهر النساء اللواتي ارتبط بهنّ من بين هؤلاء هي نجمة فيلم "Superman" مارغوت كيدر.