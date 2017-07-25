وفاة الممثل جون هيرد نجم سلسلة "Home Alone"

توفي عمر عمرٍ يُناهز 71 عاماً

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LBCI News Lebanon

توفي الممثل الأميركي جون هيرد، الذي اشتهر بدور الوالد في سلسلسة أفلام "Home Alone"، يوم الجمعة الماضي عن عمرٍ يُناهز الـ 71 عاماً وفق مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سانتا كلارا كاليفورنيا الذي أعلن الخبر.