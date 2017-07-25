بالصورة - في عيد ميلادها... هدية مميّزة من المعجبين لأمل بوشوشة والأخيرة تردّ برسالة مؤثّرة

هدية من المعجبين لأمل بوشوشة

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LBCI News Lebanon

تلقت النجمة أمل بوشوشة هدية مميزة من محبيها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت بوشوشة عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة للهدية وهي عبارة عن باقة من الورود إلى جانب صورة لها وهي ترتدي التاج على رأسها بالإضافة إلى رسالة عبّر فيها حساب "أوفياء أمل بوشوشة" عن حبهم لها وتمنوا لها النجاح المستمر.

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وأرفقت بوشوشة الصورة بتعليق كتبت فيه" شكرًا أحبائي...شكرا اعزائي... و اصدقائي".

وأضافت "اقول اصدقائي، حتى لو لم ألتقي بكم يوما ؛ ولم اتعرف عليكم يوما؛ لكنني و للامانة اعتبركم اصدقائي واحبائي و اكثر. ولا اعتبركم فقط جمهوري او (فانزاتي تتابعونني منذ بداياتي... كبرنا بالعمر معا و نضجنا معا تدافعون عني و تقفون معي و تواكبون كل اخباري و بأدق التفاصيل. تتمنون لي الافضل و الاحسن دائما ...يسالني الكثير ما سر هذا الحب من جمهور #امل_بوشوشة اجاوب ليس هنالك سر. هي نعمة من رب العالمين هذا الحب الكبير الذي يجمعني باحبائي الذين لا يفوتون فرصة ليعبروا عن محبتم لي.".

وختمت الرسالة بالتوجّه إليه بالشكر "كل عام و انتم بخير و شكرا جزيلا على المعايدة الاكثر من رائعة."

ونالت الصورة التي نشرتها امل عددا كبيرا من التعليقات من قبل متابعيها الذين تمنوا لها عيداً سعيدًا.