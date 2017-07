بالصورة - في عيد ميلادها... هدية مميّزة من المعجبين لأمل بوشوشة والأخيرة تردّ برسالة مؤثّرة

شكرا احبائي... شكرا اعزائي... و اصدقائي اقول اصدقائي ،حتى لو لم ألتقي بكم يوما ؛و لم اتعرف عليكم يوما؛ لكنني و ل الامانة اعتبركم اصدقائي و احبائي و اكثر. و لا اعتبركم فقط جمهوري او (فانزاتي) تتابعونني منذ بداياتي... كبرنا بالعمر معا و نضجنا معا. تدافعون عني و تقفون معي و تواكبون كل اخباري و بأدق التفاصيل. تتمنون لي الافضل و الاحسن دائما ...يسالني الكثير ما سر هذا الحب من جمهور #امل_بوشوشة اجاوب ليس هنالك سر. هي نعمة من رب العالمين هذا الحب الكبير الذي يجمعني باحبائي الذين لا يفوتون فرصة ليعبروا عن محبتم لي. انتم اسم على مسمى انتم #اوفياء_امل_بوشوشة كل عام و انتم بخير و شكرا جزيلا على المعايدة الاكثر من رائعة 🙏🙏🙏

