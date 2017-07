#NKO Tonight's look from Oran #Algeria #نجوى_كرم #نجوى_كرم_في_الجزائر #وهران #NajwaKaram ... Hairstyle by: @tonysawayasalon Makeup by: @wassglam Dressed by: @nicolasjebran Styled by: @cedrichaddad Jewellery by: @gerardtufenkjian Photography: @elie_karamm

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram) on Jul 24, 2017 at 3:31pm PDT