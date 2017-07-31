بطلة "ركّبني المرجيحة" تنتقد إليسا.. وتكشف عن مفاجأة

بطلة "ركّبني المرجيحة" تنتقد إليسا

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LBCI News Lebanon

إستطاعت خبيرة التجميل المصرية دالي حسن أن تلفت الأنظار بعد إقتحامها عالم الغناء في أغنية "ركبني المرجيحة".

وقد إنتشرت تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر نُسبت إلى بطلة "ركبني المرجيحة" تُظهر فيها مدى محبّتها للفنانة إليسا.

فنشر الحساب المنسوب لدالي حسن تغريدةً جاء فيها "اليسا مثلي الاعلى في الغناء يا ريت بقى تغيري ستايل الاغاني شوية كل شبه بعضه".

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وتابعت الإنتقادات في تغريدة أخرى "اليسا عاملة نفس لون شعري الجديد بس انا طبيعي مش اكستنشن والميك اب مش مظبوط. صدمتني بصراحة".

أمّا التغريدة الأكثر تفاعلاً كانت عندما أعلنت دالي عن رغبتها بتقديم ديو مع إليسا قائلةً "انتظروني في دويتو مع مثلي الاعلى اليسا قريباً".

تجدر الإشارة إلى أن الحساب يلقى رواجاً كبيراً عبر تويتر، فهل يكون فعلاً لبطلة "ركبني المرجيحة" أم مجرد حساب وهمي نُسب إليها؟

مثلي الاعلي في الغناء ياريت بقي تغيري استايل الاغاني شويه كل شبه بعضه #اليسا — Dalihassan (@dailhassan) July 29, 2017

عامله نفس لون شعري الجديد بس انا طبيعي مش اكستنشن والميكاب مش مظبوط صدمتني بصراحه #اليسا pic.twitter.com/M3W6WR2rUE — Dalihassan (@dailhassan) July 27, 2017