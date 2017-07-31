بطلة "ركّبني المرجيحة" تنتقد إليسا.. وتكشف عن مفاجأة

إستطاعت خبيرة التجميل المصرية دالي حسن أن تلفت الأنظار بعد إقتحامها عالم الغناء في أغنية "ركبني المرجيحة".
وقد إنتشرت تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر نُسبت إلى بطلة "ركبني المرجيحة" تُظهر فيها مدى محبّتها للفنانة إليسا.
فنشر الحساب المنسوب لدالي حسن تغريدةً جاء فيها "اليسا مثلي الاعلى في الغناء يا ريت بقى تغيري ستايل الاغاني شوية كل شبه بعضه".
وتابعت الإنتقادات في تغريدة أخرى "اليسا عاملة نفس لون شعري الجديد بس انا طبيعي مش اكستنشن والميك اب مش مظبوط. صدمتني بصراحة".
أمّا التغريدة الأكثر تفاعلاً كانت عندما أعلنت دالي عن رغبتها بتقديم ديو مع إليسا قائلةً "انتظروني في دويتو مع مثلي الاعلى اليسا قريباً".
تجدر الإشارة إلى أن الحساب يلقى رواجاً كبيراً عبر تويتر، فهل يكون فعلاً لبطلة "ركبني المرجيحة" أم مجرد حساب وهمي نُسب إليها؟