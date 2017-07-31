بالصور - بعد أكثر من 15 عاماً... شاكيرا بالشعر الأحمر من جديد

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شاركت النجمة العالميّة شاكيرا مع متابعيها عبر تطبيق انستغرام صورة لإطلالتها الجديدة حيث ظهرت بالشعر الأحمر وذلك لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Perro Fiel".ونشرت الجميلة الكولومبية من أصلٍ لبناني شاكيرا البالغة من العمر 40 عاماً الصورة يوم السبت الفائت حيث ظهرت بشعرٍ أحمرٍ طويل وارتدت قبّعة سوادء وذلك لتصوير أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب.وعلّقت شاكيرا على الصور كاتبة "صاحبات الشعر الأحمر يستمتعن بوقتهنّ أكثر!"وهذه ليست المرّة الأولى التي تلجأ فيها شاكيرا إلى تغيير لون شعرها من أجل تصوير فيديو كليب، ففي العام 2016 اعتمدت الشعر البني لأغنية "Rabiosa" وفي العام نفسه أيضاً اعتمدت الشعر الزهري.أمّا في العام 2002 فاشتهرت شاكيرا بالشعر الأحمر في بداية مسيرتها المهنيّة.