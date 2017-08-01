مازن حايك يوضح الشائعات التي تطال علي جابر

المتحدث الرسمي بإسم مجموعة MBC يكشف الحقيقة

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LBCI News Lebanon

تفاجأ الكثير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بإنتشار معلوماتٍ مجهولة المصدر تُفيد أن مجموعة MBC قد إستغنت عن خدمات مدير القنوات العميد علي جابر.

ولوضع حدِّ للشائعات، نفى المتحدث الرسمي بإسم مجموعة MBC مازن حايك المعلومات المتداولة وغرّد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً "إلى المحبّين والمهتمّين ولكل من قلبه على "مجموعة MBC" وأفراد عائلتها... منحبّ نوضّح ونقول ان مكانة علي جابر محفوظة ومكانه راسخ".

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وتابع مازن "إن الشائعات الممنهجة التي تطال علي جابر هي ضمن محاولات بائسة لحشر اسمه في كل خبر و"خبرية". لكن ما تضيّعوا وقتكم: نحن لا نضيّع البوصلة!".

وختم حايك سلسلة تغريداته بالقول "هذا الكلام صادر عنّي بصفتي الرسمية كمتحدّث بإسم "مجموعة MBC"، وكذلك بحكم المعرفة الطويلة المدى والزمالة المهنية مع علي جابر".