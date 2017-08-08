نضال الأحمدية تفجّر مفاجأة: داني بسترس لم تنتحر

فجّرت نضال الأحمديّة مفاجأةً بعد مرور 20 عاماً على وفاة داني بسترس

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LBCI News Lebanon

عاد إسم الفنانة الإستعراضيّة الراحلة داني بسترس إلى الواجهة من جديد مع إطلاق كليب "عكس اللي شايفينها" للفنانة إليسا.

وفي حين يسعى الكثيرون إلى البحث عن تفاصيل حياة داني بسترس على محرّك البحث غوغل، فجّرت الإعلاميّة نضال الأحمديّة مفاجأةً بعد مرور 20 عاماً على وفاة بسترس.

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وفي التفاصيل، نشرت الإعلاميّة نضال الأحمدية صورة جمعتها بالراحلة داني بسترس وأرفقتها بالتعليق التالي "صورة لداني بسترس وكانت بضيافتي خلال توقيع كتابي الأول حكايات امرأة عاشقة. داني بسترس لم تنتحر بل قتلها الجبان #ست_الدنيا".

وسرعان ما تساءل بعض روّاد الإنترنت من قصدت الأحمديّة بالجبان الّذي قتل داني بسترس، مطالبين بتوضيح ما قصدته.