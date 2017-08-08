أخبار فنية 08 آب 2017 - 10:27 08/08/2017 10:27:23 بالصور: هدايا مرعبة بين المخطوبين.. والسبب هيفا وهبي!

ظاهرة آخذة في التنامي في مصر، لم تكن أبدا معروفة من قبل

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LBCI News Lebanon

لطالما كانت "الحرباء" من الحيوانات المخيفة والمرعبة بالنسبة للكثيرين، ولكنّها تحوّلت مؤخراً إلى أحدث صيحة الهدايا بين المخطوبين في مصر والسبب الفنانة هيفا وهبي. فانطلقت شرارة صيحة هدية "الحرباء" بعد مسلسل "الحرباية" الّذي قدّمته النجمة هيفا وهبي خلال شهر رمضان الفائت ونشأت صداقة بينهما خلال أحداث العمل. الإعلان وقد كشفت "بوابة الأهرام" في تحقيقٍ أن تجارة "الحرباء" ظاهرة آخذة في التنامي في مصر، لم تكن أبدا معروفة من قبل. ويزداد الطلب عليها في قفص ملوّن بأكثر من لون كي تتلوّن أو في حوض زجاجي مفروش بالرمل وورق الشجر. ​