نشرت النجمة اليسا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على انستغرام كشفت من خلالها عن أنها ستكون على غلاف العدد الجديد من مجلة Forbes في نسخة الشرق الأوسط.



والملفت هو أن غلاف صورة اليسا كتب عليه عبارة: "السيطرة، تجمع بين الجمال والموهبة والجرأة، اليسا هي قوة مؤثرة على المسرح وخارجه".



ويشار الى أن الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي كان بدوره أيضاً قد ​أعاد نشر تغريدة موقع تويتر لصورة أعلن من خلالها أنه سيكون على غلاف المجلة.

Arabic Magazine is available now, featuring #ArabCelebrity100. On the cover @Hassanelshafei Winner of the contest will be announced shortly pic.twitter.com/13kp5jUQGS