مي حريري لم تنتحر.. إليكم الحقيقة

هل حاولت الإنتحار؟

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LBCI News Lebanon

"مي حريري في المستشفى بعد محاولة انتحار"، إنّه الخبر الّذي انشغل به روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، ولكن ما حقيقة ما انتشر؟

بعدما نشرت وسائل إعلامية خبر نقل الفنانة مي حريري إلى إحدى المستشفيات في بيروت بسبب محاولتها الانتحار إثر تعرضها لصدمة عاطفية ناتجة عن اكتشاف خيانة حبيبها لها، أكّدت عدّة مصادر أن مي بخير.

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وفي حين حاولنا الإتصال بها لكن خطّها كان مقفلاً، كشفت الصحافية هنادي عيسى في تغريدة أن مي حريري لم تحاول الإنتحار بل تصوّر فيديو كليب جديد داخل المستشفى.

في سياقٍ منفصل، أكّد موقع "الجرس" أن "مي حريري ليس لديها اي علاقة عاطفية جديدة".