أخبار فنية
09 آب 2017 - 11:56
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بالفيديو- بعد نزيف الدماغ.. حالة نجم ستار أكاديمي الصحيّة حيّرت الأطباء

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بالفيديو- بعد نزيف الدماغ.. حالة نجم ستار أكاديمي الصحيّة حيّرت الأطباء
قلق محبّو نجم ستار أكاديمي في موسمه الخامس الكويتي خالد بو صخر بعد إنتشار مقطع فيديو للأخير لحظة دخوله غرفة العمليات إثر غيبوبة دامت 24 ساعة وإصابته بنزيف في الدماغ.
 
فما آخر مستجدات حالة خالد بو صخر الصحيّة؟
 
يبدو أن الفنان خالد بو صخر بدأ يتماثل للشفاء بعد خضوعه لعملية قسطرة المخ، فأطلّ في فيديو ليجيب على جميع التساؤلات.
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وسرد بو صخر تفاصيل شعوره بألم شديد ليتبين من خلال صورة رنين مغناطيسي أنه أصيب بنزيف حاد في الوريد.
 
أمّا عن سبب النزيف، فأكّد خالد أنه لم يتعرّض لأي حادث أو سقوط وهو الأمر الّذي حيّر الأطباء وجعلهم يلجأون إلى القسطرة التشخيصية، على أن يستكمل العلاج قريباً من القسطرة العلاجية أو بالإشعاع.
 
 

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