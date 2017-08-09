بالصورة: ميريام كلينك تستفز الجمهور.. ماذا فعلت في خليج جونية؟

تعليق ميريام كلينك جاء مستفزاً للكثيرين هذه المرة

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LBCI News Lebanon

من أسفل جبل حريصا وتحديداً من خليج جونية، نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورةً جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وفي حين تعتمد كلينك أخيراً إلغاء خاصيّة التعليقات على صورها تفادياً للإنتقادات المسيئة لها، تواصل إثارة الجدل بصورها تارةً وبتعليقاتها طوراً.

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لكن تعليق ميريام كلينك على صورتها وهي تمسك كأس النبيذ بيدها ويظهر جبل حريصا في الخلفية جاء مستفزاً للكثيرين هذه المرة. فأرفقت كلينك الصورة بتعليقٍ جاء فيه "أنا القديسة".