بالفيديو: إبنة سيرين عبدالنور تُبكي والدتها.. شاهدوا جمالها

تاليا تحبّ الفنون تماماً مثل والدتها

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LBCI News Lebanon

يبدو أن تاليا، إبنة الفنانة سيرين عبد النور، تحبّ الفنون تماماً مثل والدتها. فنشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو لإبنتها تاليا وهي تقدّم لوحة من الرقص التعبيري على وقع أغنية "حكاية جايي" للفنان رامي عياش.

وتأتي إطلالة تاليا على المسرح إلى جانب أصدقائها في حفل مدرسي، فأثّرت بسيرين عبدالنور إلى حدّ البكاء.

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فأرفقت سيرين الفيديو بتعليقٍ كتبت فيه "هي تاليا عم ترقص، بقيت كل الرقصة ابكي طبعاً من الفرح شوفوا الفن واتعلموا الرقص التعبيري كيف بكون".

وتابعت ممازحةً "ملاحظة أنا لو برمت هالبرمات كلهن كنت دخت ووقعت بالأرض".

وقد أثنى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي على موهبة تاليا، ولفت آخرون إلى جمالها أيضاً.